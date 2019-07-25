Умер «давно больной» президент Туниса

В Тунисе умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в столичной больнице в возрасте 92 лет.

Смерть лидера Туниса подтвердили в его администрации.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси был президентом страны с 2014 года.

Отмечается, что политик долгое время болел. Утром его срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти лидера своей страны.

Как писала «Фраза», в Таиланде за «оскорбление буддистского поста» арестовали туристов-нудистов.

Ранее талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя.