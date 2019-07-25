На Хмельнитчине загадочной смертью умер мальчик, ехавший на поезде с отдыха домой

Сегодня, 25 июля, в селе Волошское Хмельницкой области обнаружили тело 11-летнего ребенка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, труп обнаружили рядом с железнодорожной колеей. Сотрудники полиции сумели выяснить, что юный киевлянин этой ночью в поезде «Рахов — Киев» возвращался домой с отдыха.

В настоящее время полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

В пресс-службе «Укрзализныци» отреагировали быстро, пообещав оказать всю необходимую информацию и помощь для расследования этой трагедии. В компании уточнили, что поездная и локомотивная бригада поезда готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все необходимые показания.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 апреля нынешнего года в городе Коростень Житомирской области произошел смертельный инцидент на железнодорожном мосту. Там пассажирский поезд насмерть сбил 15-летнего подростка.