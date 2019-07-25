Выборы Верховной Рады: обработано 99,9% протоколов

В ЦИК обработали уже 99,9% протоколов выборов Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», подсчет вышел на финишную прямую.

Партия «Слуга народа» набирает 43,16% голосов украинцев.

Второй идет «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 13,04% поддержки.

Также в новый парламент проходят «Батькивщина», у которой 8,18%, «Европейская Солидарность», набирающая 8,1%, а также «Голос» с результатом 5,82%.

Остальные партии не дотягивают до проходного порога 5%.

Как писала «Фраза», явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.