Аномальная жара в Германии побила исторический рекорд

Аномальная жара пришла в Германию. Как выяснили журналисты «Фразы», она побила исторический рекорд.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба, накануне жара в Гайленкирхене достигла отметки в 40,5 градусов по Цельсию.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2015 года в Кицингене и составлял 40,3 градуса.

Синоптики говорят, что нынешние показатели – не предел. Уже сегодня-завтра рекорд жары в Германии может обновиться.

Отметим, что сорокоградусная жара наблюдается в последние дни во многих странах ЕС.

Как писала «Фраза», у Меркель не смогли объяснить, почему ее начало «трясти», но связали это с жарой.