Аномальная жара в Германии побила исторический рекорд

Аномальная жара пришла в Германию. Как выяснили журналисты «Фразы», она побила исторический рекорд.
Как сообщает Национальная метеорологическая служба, накануне жара в Гайленкирхене достигла отметки в 40,5 градусов по Цельсию.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2015 года в Кицингене и составлял 40,3 градуса.
Синоптики говорят, что нынешние показатели – не предел. Уже сегодня-завтра рекорд жары в Германии может обновиться.
Отметим, что сорокоградусная жара наблюдается в последние дни во многих странах ЕС.
Как писала «Фраза», у Меркель не смогли объяснить, почему ее начало «трясти», но связали это с жарой.