Ученые запустили новую «страшилку», напрямую связанную с глобальным потеплением

Специалисты из Онкологического центра имени Андерсона при Университете Техаса (США) и нидерландского Института биоразнообразия грибов Вестердайка обнаружили серьезную угрозу здоровью человека, исходящую от грибка Candida auris. Как выяснили журналисты «Фразы», опасность грибка напрямую зависит от увеличения температуры на Земле.

Как передает «НВ» со ссылкой на Science Alert, тот организм был зарегистрирован в более чем 30 странах и крайне опасен для людей с ослабленной иммунной системой.

Candida auris устойчив к множеству противогрибковых препаратов и может распространяться между пациентами в больницах и других медицинских учреждениях. Грибок может привести к инфекциям кровотока, сердца или головного мозга, и ранние исследования показывают, что он смертелен для 30-60% пациентов.

Исследователям никогда не удавалось изолировать гриб от естественной среды или выяснить, как генетически различные версии появились независимо примерно в одно и то же время в Индии, Южной Африке и Южной Америке.

Теперь у исследователей в Соединенных Штатах и Нидерландах появилась новая теория: они предполагают, что глобальное потепление могло сыграть ключевую роль, и предполагают, что это может быть первым примером нового грибкового заболевания, возникающего в результате изменения климата.

«Дело в том, что грибковые инфекции у людей встречаются редко. Млекопитающие имеют более развитую иммунную систему, чем другие организмы, подверженные риску грибковых инфекций, и большинство грибов в окружающей среде не могут расти при температурах человеческого тела», ‒ отмечает микробиолог Артуро Касадевалл, один из авторов нового исследования.

Но, поскольку климат стал теплее, исследователи говорят, что Candida auris смог адаптироваться, что помогло ему размножаться при температуре тела человека 37 градусов Цельсия.

«Самое загадочное то, что Candida auris появились одновременно на трех разных континентах, и это очень сложно объяснить. Вы должны попытаться подумать, что может быть объединяющим фактором здесь? Это разные общества, разные группы населения. Но их объединяет то, что мир становится теплее», ‒ резюмирует Касадевалл.

Как писала «Фраза», японские ученые установили неожиданное последствие глобального потепления.

Ранее более 15 тысяч ученых сделали человечеству «второе предупреждение», а британские специалисты объяснили, почему в мире стало так жарко.