Обработано почти 100% протоколов: Тимошенко таки обставила Порошенко

На сайте ЦИК обновились официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины по многомандатному округу. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент обработано уже 97,7% электронных протоколов.

Президентская партия «Слуга народа» одерживает убедительную победу, набирая 43,18% (6 289 275 голосов). Далее идет «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», у которой 13,02% (1 896 459 голосов).

Также в парламент проходят «Батькивщина» (8,18% ‒ 1 192 381 голос), «Европейская Солидарность» с показателем 8,11% (1 181 449 голосов), и «Голос» (5,83% ‒ 849 326 голосов).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Как писала «Фраза», стало известно, как на выборах Верховной Рады проголосовал зарубежный округ.