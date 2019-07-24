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Главные новости за 24 июля 2019 года

Главные новости за 24 июля 2019 года

В Кабмин из Офиса президента поступила убедительная просьба об увольнении Кличко. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан направил в Кабинет министров просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА. Об этом на своей странице в Facebook написал шеф-редактор «Обозревателя» Орест Сохар. «Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось», — написал, в частности, он.

НАБУ всерьез взялось за «мост Кличко». Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло криминальное производство в отношении строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Ведомство подозревает работников КП «Инженерный центр» в растрате средств или превышении служебных полномочий. Как сообщает Bihus.info, дело открыли по заявлению юристов проекта «Тисни», которые уличили сотрудников коммунального предприятия подозревают в том, что они не проводили архитектурный конкурс, как того требует законодательство.

Ефремов вышел из СИЗО и отправился в Киев доказывать свою и партии невиновность. Бывший народный депутат Украины, глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов покинул следственный изолятор в городе Старобельск Луганской области. По данным СМИ, это произошло утром 24 июля. При себе у него не было никаких вещей, его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover. По данным издания, на нем Ефремов отправился в Киев. Также в машине политиков сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

Опоздав на первый допрос, Порошенко на второй решил прийти заранее. Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 июля, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В ГБР утверждают, что на самом деле это процессуальное действие запланировано на четверг, 25 июля. «Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже», — рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Большая половина Киева может остаться без воды. На месте водозаборов Деснянской водопроводной станции началась подготовка к строительству, что может повлечь за собой прекращение 65% водоснабжения столицы. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевводоканала». В частности, как сообщается, участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции. Сам ковш также расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам.

На популярном украинском курорте произошло массовое отравление отдыхающих. На популярном украинском курорте в Железном Порту отравились сразу восемнадцать отдыхающих. Все они с пищевым отравлением были доставлены в районную больницу Голой Пристани. Среди пострадавших есть, в том числе, и граждане Беларуси. По информации местного издания kherson.net.ua, причиной такого масштабного отравления стали морепродукты — вареные креветки, рапаны и мидии.

Кабмин составил прайс на модные номера для водителей. Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков, которые выдаются по желанию автовладельца с определенной комбинацией цифр, от 4 до 30 тыс. гривен. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. На сегодняшний день возможность официально приобрести номерной знак с желаемой комбинацией ограничена: предусмотрена доплата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из 4 одинаковых цифр (1111, 2222) и в границах от 0001 до 0009. Остальные номера выдаются в простой последовательности по обычной стоимости.

В России почти дотла сгорел детский лагерь. Погибли 4 ребенка. Во вторник, 23 июля, в Хабаровском крае России произошел масштабный пожар в детском палаточном лагере. В результате пожара погибли четыре ребенка — три девочки и один мальчик. Одна девочка погибла на месте трагедии, еще трое детей умерли в реанимации. Всего при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, общество, Виталий Кличко, здоровье, мир, курорт, политика, Владимир Зеленский, новости Украины, Железный Порт

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