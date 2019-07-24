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Кабмин составил прайс на модные номера для водителей

Кабмин составил прайс на модные номера для водителей

Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков, которые выдаются по желанию автовладельца с определенной комбинацией цифр, от 4 до 30 тыс. гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

На сегодняшний день возможность официально приобрести номерной знак с желаемой комбинацией ограничена: предусмотрена доплата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из 4 одинаковых цифр (1111, 2222) и в границах от 0001 до 0009. Остальные номера выдаются в простой последовательности по обычной стоимости, сообщают «Украинские новости».

В связи с тем, что такая ситуация создает коррупционные риски, Кабмин и закрепляет стоимость и перечень номерных знаков, которые имеют повышенный спрос среди автовладельцев.

Так, для номеров с установленной комбинацией цифр установлена следующая стоимость: из 4 одинаковых цифр — 30 000 гривен; последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 — 30 000 гривен; из 4 цифр, 3 из которых одинаковые и идут подряд — 10 000 гривен; из двух последовательных пар одинаковых цифр — 10 000 гривен; из последовательных цифр 0123 или 1234 — 10 000 гривен; из 4 цифр, которые начинаются с двух нулей, а следующие две цифры неодинаковы — 8 000 гривен; из 4 цифр, содержащих три одинаковых цифры, стоящих не подряд — 4 000 гривен; из 4 цифр, из которых одинаковые первая и третья или первая и четвертая, а также вторая и третья — 4 000 гривен.

Стоит отметить, что в 2018 году поступления в бюджет от выдачи знаков с комбинацией по желанию автовладельцев составили 49, 6 млн гривен. А после принятия данного документа ожидается, что поступления в бюджет за 2019 год составят 365 млн гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце марта минувшего года в Украине задумались над тем, чтобы вести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав.

Тэги: автомобиль, общество, номерной знак, новости Украины

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