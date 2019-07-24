НАБУ второй раз за неделю наведалось с обысками на предприятия, близкие к Порошенко

Представители Национального антикоррупционного бюро сегодня, 24 июля, снова проводят обыски на предприятиях корпорации «Богдан Моторс». Как выяснили журналисты «Фразы», это может быть связано с реструктуризацией кредита перед «Укрэксимбанком».

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря корпорации Сергея Красулю, из-за действий следователей работа предприятия заблокирована, под угрозой оказалось выполнение контрактов. В частности, по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.

«Сегодня они пришли по поводу реструктуризации кредита перед „Укрэксимбанком“, который не списан и его компания продолжает обслуживать», — заявил Красуля, объясняя таким образом, что нынешние обыски не связаны с предыдущими, которые касались контрактов с Министерством обороны.

«НАБУ приходит к нам через день по надуманным поводам. Мы считаем, что эти обыски являются политически мотивированными и необоснованными», — заключил пресс-секретарь.

В то же время в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Красуля объяснил, что «кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу».

Как сообщала «Фраза», 19 июля 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в помещениях, принадлежащих ОАО «Автомобильная Компания „Богдан Моторс“». Следственные действия были связаны с расследованием растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба в 2015–2018 годах.

По данным СМИ, структура собственности «Автомобильной компании „Богдан Моторс“» крайне запутанная. В ней задействованы более 10 фирм , которые часто обладают друг другом через третьи юрлица. Цепочка держателей акций и учредителей выводит на два фонда, один из которых принадлежит Олегу Свинарчуку, а другой — Петру Порошенко.

Олег Свинарчук возглавляет наблюдательный совет корпорации «Богдан» с 2005 года.

В 2013 году Петр Порошенко заявил, что весной 2009 года продал Свинарчуку свою долю акций.