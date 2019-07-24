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Опоздав на первый допрос, Порошенко на второй решил прийти заранее

Опоздав на первый допрос, Порошенко на второй решил прийти заранее

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 июля, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Как выяснили журналисты «Фразы», в ГБР утверждают, что на самом деле это процессуальное действие запланировано на четверг, 25 июля.

«Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже», — рассказала в комментарии «Громадському» пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Информацию о приходе Порошенко подтверждает также «Интерфакс-Украина». По данным агентства, на данный момент политик уже покинул помещение бюро. Однако о целях визита также ничего не известно.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, он прибыл в ГБР «с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению».

При этом, как утверждают в ЕС, представители бюро якобы подтвердили бывшему президенту, «что никаких производств по нему не существует».

В ходе беседы в ГБР адвокатом Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова за постоянные утечки информации из Государственного бюро расследований заведомо ложные сообщения о преступлении, рассказали в партии, подчеркнув, что «никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано».

Как сообщали СМИ, 17 июля 2019 г бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о продаже завода Кузня на Рыбальском.

Как сообщала «Фраза», 6 мая 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая. Однако он в итоге так и не явился.

20 мая бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».

Тэги: Петр Порошенко, политика, допрос, криминал, Государственное бюро расследований

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