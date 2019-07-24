Опоздав на первый допрос, Порошенко на второй решил прийти заранее

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 июля, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Как выяснили журналисты «Фразы», в ГБР утверждают, что на самом деле это процессуальное действие запланировано на четверг, 25 июля.

«Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже», — рассказала в комментарии «Громадському» пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Информацию о приходе Порошенко подтверждает также «Интерфакс-Украина». По данным агентства, на данный момент политик уже покинул помещение бюро. Однако о целях визита также ничего не известно.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, он прибыл в ГБР «с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению».

При этом, как утверждают в ЕС, представители бюро якобы подтвердили бывшему президенту, «что никаких производств по нему не существует».

В ходе беседы в ГБР адвокатом Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова за постоянные утечки информации из Государственного бюро расследований заведомо ложные сообщения о преступлении, рассказали в партии, подчеркнув, что «никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано».

Как сообщали СМИ, 17 июля 2019 г бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о продаже завода Кузня на Рыбальском.

Как сообщала «Фраза», 6 мая 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая. Однако он в итоге так и не явился.

20 мая бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».