В Киеве во время прогулки по Днепру из катера выпал и утонул мужчина

В ночь на среду, 24 июля, в Киеве во время прогулки на катере утонул мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», спасатели не сумели его откачать.

Как сообщает «Информатор», трагедия произошла в районе половины второго ночи, когда компания отдыхающих на частном катере услышала звук падения в воду. Молодые люди сразу же заметили пропажу товарища и вызвали спасателей.

Прибыв на место происшествия сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили пострадавшего примерно в двух метрах от берега и достали его на пристань неподалеку от Почтовой площади.

Принятые реанимационные действия, к сожалению, результата не дали. Прибывшим на место врачам оставалось только констатировать смерть мужчины 1981 года рождения.

Как сообщала «Фраза», за одни выходные в середине июне 2019 года в Украине утонули 42 человека, в том числе трое детей. Всего же в 2019 году утонули 583 человека, в том числе 63 ребенка. Спасти удалось 198 человек, среди которых 30 детей.