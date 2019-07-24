В Кабмин из Офиса президента поступила убедительная просьба об увольнении Кличко

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан направил в Кабинет министров просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал шеф-редактор «Обозревателя» Орест Сохар.

«Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось», — написал, в частности, он.

В документе говорится о том, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

Пресс-секретарь Кабмина Василий Рябчук подтвердил, что соответствующее письмо получил, и это обращение будет обрабатываться в установленном законом порядке.

В свою очередь в КГГА ничего не знают о намерении Богдана снять Кличко с должности главы администрации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.

Как сообщала «Фраза», следователи Государственного бюро расследований (ГБР) вызвали на допрос мэра Киева Виталия Кличко.