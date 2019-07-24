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Большая половина Киева может остаться без воды

Большая половина Киева может остаться без воды

На месте водозаборов Деснянской водопроводной станции началась подготовка к строительству, что может повлечь за собой прекращение 65% водоснабжения столицы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Киевводоканала».

В частности, как сообщается, участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции. Сам ковш также расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам.

Повреждение водоводов или создание проблем в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды, утверждают в компании, так как из водозаборных сооружений ковша по сифонным водоводам вода поступает на насосную водопроводную станцию первого подъема. Далее по напорным водоводам подается на очистные сооружения. После прохождения всех циклов подготовки питьевая вода транспортируется в дома киевлян.

На приведенной водоканалом карте зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена розовым.

Как сообщила начальница информационного управления ЧАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева на своей странице в Facebook, речь идет о строительстве в с. Троещина. При этом, по ее словам, водоводы в этой местности располагаются не очень глубоко и поэтому находятся под угрозой разрушения.

«То есть те, кто хочет здесь жить, думаю, не в курсе того, что это, во-первых, опасно именно для них, так как при любой аварии на водоводе дом будет разрушен и затоплен; а во-вторых, в случае повреждения трубы при строительстве, город может не получить полный объем воды», — пишет Яковлева, прилагая к посту соответствующие видео .

 

Отметим, что на данный момент не указывается, кто задумал строительство в этой зоне, и что именно планируется строить.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2011 года в результате действий застройщика оказались затоплены дома в частном секторе на Позняках в Киеве.

В начале 2013 года из-за работ по строительству ЖК «Печерский бастион» обрушился коллектор, после чего из земли начала проступать вода. Таким образом, под угрозой разрушения оказались дома в частном секторе, а также многоквартирные жилые дома по ул. Киквидзе.

Тэги: Киев, вода, Киевводоканал, забор, строительство, водопровод, новости Украины

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