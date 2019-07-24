В Днепре произошло массовое отравление работников местного предприятия

17 работников одного из предприятий Днепра госпитализировали в больницу с пищевым отравлением. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отметили в ведомстве, в течение 20-23 июля в лечебные учреждения города с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО «Миропласт».

В пресс-службе добавили, что все пострадавшие употребляли пищу, которая была предоставлена ООО «Синявская Н.В.».

В данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала «Фраза», 11-12 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Медик-2» в Одесской области произошло массовое отравление детей. 43 ребенка были госпитализированы с высокой температурой и рвотой. При этом изначально указывалось, что в случившемся могут быть виноваты сами дети, а не столовая лагеря.

Причиной этого массового отравления стал возбудитель шигеллеза, который нашли в еде.