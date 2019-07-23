Кличко вызвали на допрос в ГБР. Но «паковать чемоданы» пока рано

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) вызвали на допрос столичного мэра Виталия Кличко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

По словам Ивановой, у следователей есть вопросы к киевскому градоначальнику в рамках уголовного производства о незаконном использовании коммунальных земель.

В то же время пресс-секретарь уточнила, что Виталий Кличко будет допрошен в качестве свидетеля.

Сам же допрос назначен на пятницу, 26 июля.

Как писала «Фраза», Кличко не сдержал эмоций от постоянного появления трещин на «стеклянном» мосту.

Ранее сообщалось, что правая рука Кличко Дмитрий Белоцерковец «облагородил» бюджет Киева на десятки миллионов.