В Киеве маньяк пытался убить женщину-пенсионерку: она спаслась лишь чудом

На Русановском канале в Киеве произошел шокирующий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь пожилую женщину пытался утопить неадекватный мужчина.

Как передает «Информатор», резонансное происшествие случилось еще 19 июля. По словам 60-летней потерпевшей по имени Светлана, во время купания в канале к ней неожиданно подплыл какой-то парень и, нажав двумя руками на голову, опустил ее под воду.

«Я бесполезно пыталась бороться, глотала воду и понимала, что это конец», ‒ рассказала она.

К счастью, в последнее мгновенье женщина смогла под водой вырваться из рук злоумышленника.

«Вероятно, он подумал, что миссия выполнена и я ушла на дно. Когда я вынырнула, он быстро уплывал на берег, с которого мы оба стартовали», ‒ отметила пенсионерка.

Сообщается, что подозреваемого задержали уже спустя несколько часов после инцидента. Им оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, которые ранее проблем с законом не имел.

Отмечается, что во время общения с правоохранителями мужчина вел себя неадекватно, после чего его госпитализировали в больницу для обследования.

В свою очередь, следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст.15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины («покушение на убийство»). Неадеквату грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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