На Киевщине с размахом отпразднуют День Крещения Руси

27 и 28 июля самое масштабное и зрелищное празднование Дня Крещения Руси, дня святого князя Владимира, традиционно пройдет в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). Как выяснили журналисты «Фразы», в программе празднования — конно-трюковые выступления, театрализация исторических событий, древнеславянские забавы, конные шоу, мастер-классы, катание на лошадях и многое другое из жизни Киевской Руси.

Очень символично в день Крещения Руси посетить Древний Киев. Ведь только здесь можно будет не только погрузиться в атмосферу живого средневековья, но и увидеть театрализованную реконструкцию событий, определивших развитие нашей державы на многие века вперед.

27-28 июля, приехав в Княжество, можно воочию увидеть в захватывающей театрализации, как князь Владимир веру выбирал и Русь крестил, и самим прикоснуться к древним традициям, почувствовать себя жителем Средневекового города.

За въездными воротами Княжества посетителей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ведь здесь на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V — XIІІ веков. Также здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи.

27 и 28 июля гостей Княжества ждет ансамбль шедевров деревянной архитектуры, знакомство с жизнью настоящего средневекового города, а также множество развлечений и насыщенная шоу-программа. Празднование начнется с торжественного открытия около 14:00 костюмированным парадом исторических личностей, сыгравших ключевую роль в истории Киевской Руси. Посетители увидят апостола Андрея, Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь, просветителей Кирилла и Мефодия, византийского императора, княгиню Ольгу и многих других. А в завершении парада торжественно выедет на боевом коне сам «виновник торжества» — князь Владимир Великий. Гости смогут не только насладиться открытием программы, но и сделать яркие фотографии с персонажами для соц. сетей.

В Княжестве также можно будет присоединиться к крестному ходу к Васильевской церкви, где пройдет молебен за Украину. А затем на ристалище в театрализованных постановках будут воссозданы события, связанные с принятием христианства Киевской Русью. Перед зрителями оживут исторические сцены: путешествие княгини Ольги в Константинополь, выбор князем Владимиром веры, его женитьба на сестре византийского императора Анне, свержение языческих идолов. Гости Древнего Киева перенесутся через время и расстояние — из Киевской Руси в Византию, из XXI века в Х век. Посетителей ждет легенда о Вещем Олеге, былина об апостоле Андрее Первозванном, былина о том, как князь Владимир дружину собирал. Также гости увидят показательные выступления по древним боевым искусствам: верховой стрельбе из лука и джигитовке.

Вечером на Лесном озере состоится реконструкция крещения киевлян в реке Почайне.

Кульминацией программы станет стрельба горящими ядрами из требушета — единственного в Украине действующего осадного орудия. А в субботу 27 июля гости Древнего Киева насладятся феерическим фаер-шоу.

Уникальность программы в том, что гости Княжества могут не только наблюдать за действом, но и приобщиться к празднованию, приняв участие в веселых конкурсах, танцевальных флеш-мобах, хороводах и мастер-классах. Можно будет примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», посетить музеи и экспозиции, отдохнуть на пляже у живописного Лесного озера. Любителей активного отдыха ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и захватывающий канатный спуск «Полетайло». А маленькие детки будут в восторге от яркого безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

Отдохнуть и полакомиться блюдами и напитками, приготовленными как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме, Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе. Для тех, кто пожелает продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле или кемпинге, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, театрализованная программа с 14:00. Завершение программы: в субботу, 27 июля до 20:30, с 20:30 до 22:30 праздничная дискотека; в воскресенье, 28 июля до 20:00.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в селе Копачов Обуховского района Киевской области. Маршрутки курсируют от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Цена входных билетов: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., дошкольникам — бесплатно.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com