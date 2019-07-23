Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Киевщине с размахом отпразднуют День Крещения Руси

На Киевщине с размахом отпразднуют День Крещения Руси

27 и 28 июля самое масштабное и зрелищное празднование Дня Крещения Руси, дня святого князя Владимира, традиционно пройдет в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). Как выяснили журналисты «Фразы», в программе празднования — конно-трюковые выступления, театрализация исторических событий, древнеславянские забавы, конные шоу, мастер-классы, катание на лошадях и многое другое из жизни Киевской Руси.

Очень символично в день Крещения Руси посетить Древний Киев. Ведь только здесь можно будет не только погрузиться в атмосферу живого средневековья, но и увидеть театрализованную реконструкцию событий, определивших развитие нашей державы на многие века вперед.
27-28 июля, приехав в Княжество, можно воочию увидеть в захватывающей театрализации, как князь Владимир веру выбирал и Русь крестил, и самим прикоснуться к древним традициям, почувствовать себя жителем Средневекового города.

За въездными воротами Княжества посетителей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ведь здесь на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V — XIІІ веков. Также здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи.

27 и 28 июля гостей Княжества ждет ансамбль шедевров деревянной архитектуры, знакомство с жизнью настоящего средневекового города, а также множество развлечений и насыщенная шоу-программа. Празднование начнется с торжественного открытия около 14:00 костюмированным парадом исторических личностей, сыгравших ключевую роль в истории Киевской Руси. Посетители увидят апостола Андрея, Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь, просветителей Кирилла и Мефодия, византийского императора, княгиню Ольгу и многих других. А в завершении парада торжественно выедет на боевом коне сам «виновник торжества» — князь Владимир Великий. Гости смогут не только насладиться открытием программы, но и сделать яркие фотографии с персонажами для соц. сетей.

В Княжестве также можно будет присоединиться к крестному ходу к Васильевской церкви, где пройдет молебен за Украину. А затем на ристалище в театрализованных постановках будут воссозданы события, связанные с принятием христианства Киевской Русью. Перед зрителями оживут исторические сцены: путешествие княгини Ольги в Константинополь, выбор князем Владимиром веры, его женитьба на сестре византийского императора Анне, свержение языческих идолов. Гости Древнего Киева перенесутся через время и расстояние — из Киевской Руси в Византию, из XXI века в Х век. Посетителей ждет легенда о Вещем Олеге, былина об апостоле Андрее Первозванном, былина о том, как князь Владимир дружину собирал. Также гости увидят показательные выступления по древним боевым искусствам: верховой стрельбе из лука и джигитовке.

Вечером на Лесном озере состоится реконструкция крещения киевлян в реке Почайне.

Кульминацией программы станет стрельба горящими ядрами из требушета — единственного в Украине действующего осадного орудия. А в субботу 27 июля гости Древнего Киева насладятся феерическим фаер-шоу.

Уникальность программы в том, что гости Княжества могут не только наблюдать за действом, но и приобщиться к празднованию, приняв участие в веселых конкурсах, танцевальных флеш-мобах, хороводах и мастер-классах. Можно будет примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», посетить музеи и экспозиции, отдохнуть на пляже у живописного Лесного озера. Любителей активного отдыха ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и захватывающий канатный спуск «Полетайло». А маленькие детки будут в восторге от яркого безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

Отдохнуть и полакомиться блюдами и напитками, приготовленными как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме, Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе. Для тех, кто пожелает продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле или кемпинге, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, театрализованная программа с 14:00. Завершение программы: в субботу, 27 июля до 20:30, с 20:30 до 22:30 праздничная дискотека; в воскресенье, 28 июля до 20:00.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в селе Копачов Обуховского района Киевской области. Маршрутки курсируют от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Цена входных билетов: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., дошкольникам — бесплатно.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

Комментарии

Статьи

23.07.19 09:05

Невеселые хроники опасного путешествия в зону ООС. Часть 2

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
23.07.19 14:15

Они сделали всех

Автор: Валентин Бушанский

Дайджест

Скупка голосов на 52 округе: СБУ начала расследование против Евгения Яковенко, который прикрываеться покровительством Тимошенко (видео)
23.07.19 19:53

Скупка голосов на 52 округе: СБУ начала расследование против Евгения Яковенко, который прикрываеться покровительством Тимошенко (видео)

Автор: Facenews

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 23 июля 2019 года

Главные новости за 23 июля 2019 года
23.07.19 19:00
299
Последние новости
23.07.19 21:14

Талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя
23.07.19 20:47

Кличко вызвали на допрос в ГБР. Но «паковать чемоданы» пока рано
23.07.19 20:00

В Киеве маньяк пытался убить женщину-пенсионерку: она спаслась лишь чудом
23.07.19 19:56

На Киевщине с размахом отпразднуют День Крещения Руси
23.07.19 19:24

Обработано 98% протоколов: партия Зеленского перешагнула 6-миллионный «барьер»
23.07.19 19:00

Главные новости за 23 июля 2019 года
23.07.19 18:20

Апелляционный суд признал незаконной попытку Министерства культуры переименовать УПЦ
Фото и Видео
Талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя
Талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя
Талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя
Талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя
В Магадане внезапно… пошел снег
В Магадане внезапно… пошел снег
В центре Киева заживо сгорела женщина
В центре Киева заживо сгорела женщина
Под Киевом пьяные девочки-подростки лезли в драку с врачами и полицией
Под Киевом пьяные девочки-подростки лезли в драку с врачами и полицией
Духовная сокровищница: Изречения митрополита Антония о вере, Боге, Церкви и человеке
Духовная сокровищница: Изречения митрополита Антония о вере, Боге, Церкви и человеке
В Австралии грузовичок с наркотиками… врезался в полицию
В Австралии грузовичок с наркотиками… врезался в полицию
Гигантская змея напугала жителей Днепра
Гигантская змея напугала жителей Днепра
В суровом Николаеве военный на мопеде прямо на ходу грабил женщин
В суровом Николаеве военный на мопеде прямо на ходу грабил женщин
Митрополит Онуфрий открыл Всеукраинский православный молодежный фестиваль
Митрополит Онуфрий открыл Всеукраинский православный молодежный фестиваль
Ночью в Днепре пьяный водитель врезался в светофор
Ночью в Днепре пьяный водитель врезался в светофор
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.