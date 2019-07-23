Обработано 98% протоколов: партия Зеленского перешагнула 6-миллионный «барьер»

На сайте ЦИК обновились официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины по многомандатному округу. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент обработано уже 98,05% электронных протоколов.

Президентская партия «Слуга народа» продолжает увеличивать отрыв от конкурентов, набирая 43,14% (6 161 917 голосов). Далее идет «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», у которой 13,03% (1 862 291 голос).

Также в парламент проходят «Батькивщина» (8,18% ‒ 1 168 673 голоса), «Европейская Солидарность» с показателем 8,12% (1 160 146 голосов), и «Голос» (5,84% ‒ 834 306 голосов).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Как писала «Фраза», стало известно, как на выборах Верховной Рады проголосовал зарубежный округ.

Ранее в ЦИК посчитали более 90% протоколов: оказалось, что Порошенко уступает Тимошенко.