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Апелляционный суд признал незаконной попытку Министерства культуры переименовать УПЦ

Апелляционный суд признал незаконной попытку Министерства культуры переименовать УПЦ

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию Министерства культуры по делу о переименовании Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам "Фразы" в Центре информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Юридического отдела УПЦ, 22 июля в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Минкульта на постановление Окружного административного суда города Киева.

Ранее этот суд удовлетворил заявление Киевской Митрополии Украинской Православной церкви и запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия относительно всех храмов, семинарий, монастырей и епархий УПЦ.

Таким образом, апелляционный суд отказал Минкульту и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр.

В связи с решением суда в УПЦ призвали верующих и священнослужителей отслеживать любые регистрационные действия, которые могут быть совершены государственными органами регистрации.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязавший УПЦ указать в своем названии принадлежность к Русской Православной Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ надеются, что указ Президента о борьбе с рейдерством остановит захваты храмов.

Тэги: суд, общество, православие, Министерство культуры Украины, новости православия, УПЦ, новости Украины

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