В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ приняли участие в торжествах в честь Антония Печерского

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах в честь Антония Печерского. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 23 июля, в день памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

В богослужении приняли участие архиереи Украинской Православной Церкви, представители Кипрской Православной Церкви, духовенство Лавры и гости монастыря в священном сане. За богослужением также молился Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Украине Раде Булатович.

Во время Божественной литургии духовенство и верующие молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя.

После богослужения священнослужители и верующие во главе с Митрополитом Онуфрием совершили крестный ход к Ближним пещерам Лавры, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антонию.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, в чем состоит задание Церкви.