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Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих молиться о новоизбранной власти

Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих молиться о новоизбранной власти

Мне бы очень хотелось, чтобы те новые лица, которым народ Украины оказал доверие (во время внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля, - ред.), были его достойны. Об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем Телеграм-канале, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви.

««Перемен, мы ждем перемен». Этими словами из бывшего когда-то популярным шлягера Виктора Цоя можно обозначить главный вывод парламентских выборов в Верховную Раду. Людям надоело слушать бесконечные обещания политиков накануне выборов, гласящих о том, «как будет хорошо», и в очередной раз убеждаться, что «получилось как всегда». Люди не поверили не только тем, кто ничего не делал, а занимался только самопиаром, но и тем, кто постоянно работал на своих участках. Прежняя власть настолько отвратила людей от любых политиков со стажем, что они перестали доверять им. Народ устал смотреть на давно знакомые «говорящие головы» и слушать их дутых обещаний, которым уже никто не верит», - отметил митрополит.

Владыка Лука рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов.

«Выборы Владимира Зеленского в качестве президента, отдание голосов за кандидатов в Верховную Раду за людей, которые нигде и никогда не «светились» в большой политике, говорят только об одном – люди хотят видеть при власти тех, кто может быть начнет думать за страну», - написал архиерей.

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, к чему обязывает новых политиков оказанное избирателями доверие.

«С одной стороны, это накладывает огромную ответственность на тех, за кого проголосовал народ.

С другой стороны, мы должны помнить, что «чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться». Этот выбор сделал каждый самостоятельно и проголосовав за того или иного кандидата, доверив ему свой голос – ты становишься его соработником», - отметил он.

Митрополит призвал верующих УПЦ молиться о представителях власти.

«На самом деле, благоденствие нашей Родины зависит, в первую очередь, от каждого из нас. От нашей гражданской ответственности, от личной совести и порядочности. Нравственное качество правящей элиты прямо пропорционально нравственному качеству каждого члена нашего общества. Разлагаться и загнивать общество начинает тогда, когда оно теряет «соль» праведной жизни. Для того, чтобы Бог дал нашей земле мудрых и благочестивых правителей, необходимо каждому из нас возрастать в мудрости и благочестии. Я призываю всю нашу паству молиться о людях, пришедших к власти, чтобы Бог помогал им и даровал благодать Духа Святого для служения на благо народа и во славу Божию», - написал владыка.

Митрополит Лука также обратился к Президенту Украины.

«Также хотел бы обратиться лично к Президенту нашей страны. Владимир Александрович, Вам Бог дал шанс войти в историю нашей страны как человеку, который может оставить после себя добрую память в сердцах и душах наших людей, как правителю, который наконец-то принесет нам долгожданный мир и надежду на лучшее будущее. Не упустите эту возможность! Руководствуйтесь Законом и пусть Вам в этом помогает Бог!», - пожелал митрополит УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий открыл Всеукраинский православный молодежный фестиваль.

Тэги: выборы, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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