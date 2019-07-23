Главные новости за 23 июля 2019 года

Уровень радиации на комбинате «АрселорМиттал» превышает норму в 5 раз. На металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» зафиксирован непривычный уровень радиации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В августе украинцы смогут хорошенько отдохнуть от работы. В следующем месяце украинцы будут отдыхать от работы сразу десять дней. 23 августа в государственных учреждениях рабочий день будет укороченным на 1 час.

В центре Киева ограбили квартиру видного судьи. В самом центре Киева произошло очередное резонансное ограбление. Была ограблена квартира судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Скончался известный актер из фильмов о Джеймсе Бонде. В Лос-Анджелесе в возрасте 92 лет умер известный американский актер Дэвид Хедисон. За свою карьеру он сыграл в десятках картин.

В Австралии грузовичок с наркотиками… врезался в полицию. В австралийском Сиднее произошло курьезное ДТП. Тут небольшой грузовик, перевозивший 273 килограмма метамфетамина, врезался в полицию.

Ученые нашли эффективное средство против рака. Ученые нашли неожиданное и эффективное средство против рака. Специалисты из университета Уханя в Китае установили, что чернила каракатицы способны практически полностью подавить рост раковой опухоли.