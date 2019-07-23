Ученые нашли эффективное средство против рака

Ученые нашли неожиданное и эффективное средство против рака. Как выяснили журналисты «Фразы», специалисты из университета Уханя в Китае установили, что чернила каракатицы способны практически полностью подавить рост раковой опухоли.

Все дело в наночастицах, содержащихся в чернилах моллюска, сообщает Phys.org.

Проведя исследование на мышах, ученые заметили, что наночастицы из чернила каракатицы обладают способностью превращать иммунные клетки-макрофаги М2 в макрофаги М1. Первые в большом количестве содержатся в раковых опухолях и у них подавлена противоопухолевая функция. А вторые макрофаги разрушают опухолевые клетки «переваривавшая» их и активируя Т-лимфоциты.

Ученые в ходе эксперимента установили, что наночастицы в «комплекте» с инфракрасным светом уничтожают более 90 процентов опухолевых клеток в культурах, и почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований в живых мышах. Кроме этого, они останавливают формирование метастазов.

Ученые рассчитывают, что обнаружение наночастиц в чернилах каракатицы может помочь создать действенное и доступное лекарство против рака.

Ранее «Фраза» сообщала, что ученые из Испании поведали о невероятной пользе молока и молочных продуктов. Их употребление может предотвратить онкологию и диабет.