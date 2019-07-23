На Херсонщине гадюка отправила в реанимацию 10-летнего мальчика

В Херсонской области на острове Джарылгач от укуса змеи пострадал 10-летний мальчик. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, накануне, 22 июля, от дежурного врача приемного отделения Скадовской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что примерно в 16.40 на острове Джарылгач за палец руки гадюкой был укушен 10 летний мальчик — житель город Днепр.

Ребенка катером переправили с острова в пгт Лазурное, откуда «скорая помощь» доставила мальчика в Скадовскую центральную районную больницы.

Общее состояние ребенка относительно удовлетворительное.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении, его состояние удовлетворительное.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье, 21 июля, во Львовской области от укуса змеи пострадала несовершеннолетняя девочка.