В ЦИК уже обработали более 95% протоколов выборов Верховной Рады

В ЦИК продолжают подсчет протоколов прошедших выборов в Верховную Раду. Как выяснили журналисты «Фразы», уже обработаны 95,44% голосов украинцев, пришедших на участки в минувшее воскресенье.

Первое место берет «Слуга народа», партия получает 43,13%.

Второе место «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 13,06%.

Кроме этого, проходят в парламент «Батькивщина» (8,18%) «Европейская Солидарность» (8,12%), и «Голос» (5,84%).

Остальные партии не дотягивают до проходного барьера в 5%.

Как писала «Фраза», явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.