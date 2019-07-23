Лидер Пакистана заявил о готовности отказаться от ядерного оружия

Пакистан готов отказаться от ядерного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил премьер-министр Имран Хан.

Как цитируют его американские СМИ, он ответил утвердительно на вопрос, «готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия».

Имран Хан сказал: «Потому что ядерная война – не выход. А сама идея ядерной войны между Индией и Пакистаном означает самоуничтожение».

Ранее лидер Пакистана встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом:

Как писала «Фраза», Путин попросил не раскачивать лодку, «которая называется планета Земля». Угрожая при этом Флориде.

Ранее Трамп призвал Россию и Китай избавиться от ядерного оружия.