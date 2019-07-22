Обработано более 82% протоколов: «Слуга народа» увеличивает отрыв

На сайте ЦИК появились новые официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины по многомандатному округу. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент обработано уже 82,17% избирательных протоколов.

Президентская партия «Слуга народа» незначительно увеличивает отрыв от конкурентов, набирая 42,90% (5 075 678 голосов). Далее идет «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», у которой 12,95% (1 532 688 голосов).

Также в парламент проходят «Европейская Солидарность» с показателем 8,31% (983 394 голоса), «Батькивщина» (8,11% ‒ 960 079 голосов) и «Голос» (6,05% ‒ 716 359 голосов).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Как писала «Фраза», стало известно, как на выборах Верховной Рады проголосовал зарубежный округ.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» предварительно берет 120 из 199 мажоритарных округов.