Суд решил освободить экс-главу «Партии регионов» сразу после выборов

В понедельник, 22 июля, Апелляционный суд города Киева принял решение освободить бывшего главу фракции «Партии регионов» Александра Ефремова из под ареста. Как выяснили журналисты «Фразы», в тюремных застенках он провел три долгих года.

Как написал адвокат экс-регионала Андрей Смирнов на своей странице в Facebook, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой», ‒ подчеркнул защитник.

Как писала «Фраза», апелляционный суд безапелляционно оставил Ефремова за решеткой.

Ранее Ефремов прокомментировал свое задержание.