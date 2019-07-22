Обработано почти 80% протоколов: «Слуга народа» замахнулась на 5 миллионов голосов

На сайте ЦИК появились новые официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины по многомандатному округу. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент обработано уже 79,15% избирательных протоколов.

Лидирует по-прежнему «Слуга народа», набирая 42,81% (4 851 517 голосов). Далее идет «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», у которой 12,98% (1 470 992 голоса).

Также в парламент проходят «Европейская Солидарность» с показателем 8,34% (945 354 голоса), «Батькивщина» (8,09% ‒ 917 075 голосов) и «Голос» (6,09% ‒ 690 539 голосов).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Как писала «Фраза», стало известно, как на выборах Верховной Рады проголосовал зарубежный округ.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» предварительно берет 120 из 199 мажоритарных округов.