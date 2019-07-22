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Главные новости за 22 июля 2019 года

Главные новости за 22 июля 2019 года

Партия «Слуга народа» предварительно берет 120 из 199 мажоритарных округов. ЦИК продолжает подводить итоги выборов Верховной Рады. По спискам и по мажоритарным округам побеждает «Слуга народа». По предварительным данным партия президента Владимира Зеленского может взять сразу 120 из 199 мажоритарных округов.

Скончался один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка. Сегодня, 22 июля, скончался известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было 73 года. Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. Политическую деятельность он начал 2 1994 году. С апреля 1994 года по апрель 1998 года он был народным депутатом второго созыва. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.

«Динамо» узнало своего первого соперника в Лиге чемпионов. Будет тяжело. Сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника на этой стадии турнира узнало и киевское «Динамо». Подопечные Александра Хацкевича сыграют с бельгийским «Брюгге». Стартуют киевляне на выезде.

Под Киевом ударом ножом в шею убили журналиста. Накануне, 21 июля, в Киевской области в городе Славутич был убит местный журналист Юрий Булат. Он получил смертельное ножевое ранение в шею. По информации издания «РИА-М», тело журналиста было обнаружено на улице. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что на него напали трое. Между участниками инцидента завязалась драка, в ходе которой один из нападавших выхватил нож и ударил им журналиста. По предварительной информации, удар пришелся прямо в сонную артерию.

На Львовщине змея атаковала девочку прямо на улице. В воскресенье, 21 июля, во Львовской области был зафиксирован очередной случай нападения змей. Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, от укуса пострадала несовершеннолетняя девочка. В ведомстве уточнили, что девочку — жительницу Львова 2010 года рождения — в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом: «укус змеи в область левой стопы» доставили в Сколевскую больницу около 16:00.

Представители ритуальных компаний устроили стрельбу под Киевом, не поделив мертвеца. В Киевской области в городе Ирпень произошел довольно необычный инцидент. Там устроили разборки со стрельбой две компании ритуальных услуг, не поделив между собой мертвеца. Полицейский Андрей Небытов у себя в Facebook написал, что началось все с того, что представители обеих компаний приехали забирать умершего человека и начали стрелять друг в друга из травматического оружия.

На Днепропетровщине девочка-подросток перерезала себе вены в заброшенном доме. В Днепропетровской области в городе Каменское сотрудники правоохранительных органов нашли в заброшенном здании 14-летнюю окровавленную девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, девочка порезала себе вены и находилась без сознания. В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила о пропаже дочери. Правоохранители выяснили, что в этот день около 14:00 с автовокзала девочка поехала к бабушке, однако до места назначения так и не прибыла. При этом ее мобильный телефон был выключен.

Тэги: Киев, выборы, Львов, Украина, футбол, общество, Днепр, политика, спорт, новости Украины, «Динамо»

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