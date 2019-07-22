В Херсоне мошенники облапошили старушку на 100 тыс., обещая снять порчу

В Херсоне из-за мошенников, которые представлялись целителями, 78-летняя женщина потеряла 100 тыс. грн. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники забрали у нее деньги, проведя обряд «снятия порчи» с ее сына.

По информации местного издания khersondaily.com, к старушке, которая сидела под подъездов на лавочке, подошли неизвестные — мужчина лет шестидесяти и молодая девушка. Они сказали, что им негде жить, и пенсионерка предложила им переночевать у нее за небольшую сумму.

В квартире за чашечкой чая женщина рассказала незнакомцам, что ее сын очень болен. Гостья, воспользовавшись возможностью, сообщила хозяйке, что обладает даром исцелять людей. Она попросила несколько яиц, после чего начала водить ими по женщине.

Затем девушка сказала пенсионерке, что на ее семью наведена порча и нужно провести ритуал очищения всех денег, которые есть в доме. Доверчивая старушка вынесла из тайника 100 тыс. грн., которые передала «целительнице». Девушка завернула их в скатерть, поводила руками и оставила сверток на столе. Затем сообщила, что также нужно провести один ритуал на улице, но сверток с деньгами должен полежать несколько часов на столе. Мужчина с девушкой вышли на улицу, а женщина осталась ждать их на кухне.

Гости несколько часов не возвращались, после чего женщина решила проверить сверток с деньгами. Развернув скатерть, пенсионерка денег не нашла, зато увидела там только кухонное полотенце.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело. Мошенников-«целителей» ищут.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержала в Киеве банду мошенников, которые под видом соцработников грабили доверчивых пенсионеров.

В феврале 2019 года сотрудники правоохранительных органов Киева арестовали 26-летнего мужчину, который под видом установки газовых счетчиков выманивал у жертв (преимущественно пенсионеров) денежные средства.