На Днепропетровщине девочка-подросток перерезала себе вены в заброшенном доме

В Днепропетровской области в городе Каменское сотрудники правоохранительных органов нашли в заброшенном здании 14-летнюю окровавленную девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, девочка порезала себе вены и находилась без сознания. В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила о пропаже дочери. Правоохранители выяснили, что в этот день около 14:00 с автовокзала девочка поехала к бабушке, однако до места назначения так и не прибыла. При этом ее мобильный телефон был выключен.

Незамедлительно начав поиски девочки, сотрудники полиции установили ее друзей, знакомых и возможные места пребывания. Именно от них стражи порядка и узнали, что ребенок хочет покончить с собой.

Потерпевшую без чувств нашли через полчаса. Правоохранители отнесли ее к машине и отвезли в больницу. Сейчас она под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года в Винницкой области повесился школьник.

В конце февраля в городке Купянск Харьковской области повесилась семнадцатилетняя девушка.