Скончался один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка

Сегодня, 22 июля, скончался известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти стал инфаркт.

Ему было 73 года, сообщает LB.ua.

Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. Политическую деятельность он начал 2 1994 году. С апреля 1994 года по апрель 1998 года он был народным депутатом второго созыва. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина», в который входила и возглавляемая им партия «Вперёд, Украина!»

Кроме этого, Мусияка стал автором около 120 научных трудов, а также был одним из авторов Конституции Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что 17 января 2019 года в Верховной Раде Украины во время пленарного заседания стало плохо народному депутату Украины Юрию-Бодану Шухевичу.

31 января 2019 года в Киеве прямо на улице от сердечного приступа умер бывший народный депутат Украины Анатолий Корж.

20 июня в Сумской области прямо во время сессии умер депутат.