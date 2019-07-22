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Выборы Верховной Рады: в ЦИК подсчитали две трети протоколов

Выборы Верховной Рады: в ЦИК подсчитали две трети протоколов

В ЦИК подсчитали уже две трети протоколов прошедших выборов в Верховную Раду. Как выяснили журналисты «Фразы», уже обработаны 65,2% голосов избирателей, пришедших на участки в минувшее воскресенье.

Лидирует «Слуга народа», набирая 42,57%. Далее идет «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 13,03%.

Также в парламент проходят «Европейская Солидарность» (8,48%), «Батькивщина» (8,01%) и «Голос» (6,26%).

Остальные политсилы не добираются до проходного барьера в 5%.

Как писала «Фраза», партия «Слуга народа» предварительно берет 120 из 199 мажоритарных округов.

Тэги: политика, новости Украины, Выборы-2019, ЦИК

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