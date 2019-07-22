Представители ритуальных компаний устроили стрельбу под Киевом, не поделив мертвеца

В Киевской области в городе Ирпень произошел довольно необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там устроили разборки со стрельбой две компании ритуальных услуг, не поделив между собой мертвеца.

Полицейский Андрей Небытов у себя в Facebook написал, что началось все с того, что представители обеих компаний приехали забирать умершего человека и начали стрелять друг в друга из травматического оружия.

В результате четыре человека получили ранения. Один из них был госпитализирован. По данному факту ведется следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что на минувшей неделе в Ирпене 19-летний парень застрелился прямо в отделении полиции.