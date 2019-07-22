«Динамо» узнало своего первого соперника в Лиге чемпионов. Будет тяжело

Сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», своего соперника на этой стадии турнира узнало и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Хацкевича сыграют с бельгийским «Брюгге». Стартуют киевляне на выезде.

Отметим, что сперва в соперники киевлянам достался российский «Краснодар», но в связи с конфликтом между нашими странами клубы из Украины и России стараются разводить, чтобы они не играли друг с другом.

Первые матчи третьего отборочного раунда ЛЧ состоятся 6/7 августа, ответные — 13 числа того же месяца.

Ранее «Фраза» сообщала, что из «Динамо» уходит талантливая молодежь, которая не так давно стала сильнейшей в мире. Благо, отпускают игроков пока что лишь в аренду.