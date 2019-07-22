ЦИК обработала почти половину протоколов выборов Верховной Рады: «Слуга народа» уверенно побеждает

В ЦИК обработали уже почти половину протоколов выборов народных депутатов. Как выяснили журналисты «Фразы», уже можно говорить о том, какие партии проходят в новую Верховную Раду.

Подсчитаны 48,16% протоколов.

Уверенно побеждает «Слуга народа», набирая 42,42%.

Далее идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» с результатом 12,84%.

Также в парламент проходят «Европейская Солидарность» (8,67%), «Батькивщина» (8,04%) и «Голос» (6,4%).

Как писала «Фраза», «Слуга народа» предварительно берет 120 из 199 мажоритарных округов.

Сообщалось, что явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.