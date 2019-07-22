Митрополит Онуфрий рассказал, как люди попадают под влияние злых сил

Митрополит Онуфрий объяснил содержание Евангельского чтения (Мф., 28 зач., VIII, 28-IX, 1), и рассказал, каким образом люди попадают под влияние злых сил, и почему жители Гергесинской земли попросили Спасителя уйти. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, об этом он сказал в воскресной проповеди.

«Нам непонятно становится, когда мы слушаем, как жители города вышли навстречу Спасителю и вместо того, чтобы открыть городские ворота, двери своих домов и сказать: “Господи, войди к нам! Побудь с нами, благослови нас”, они сказали Спасителю: “Уходи от нас”, — отметил Предстоятель. — Здоровая человеческая логика не может понять этих шагов, этих поступков».

Он сказал, что объяснить такое поведение может только больная — греховная человеческая логика.

«Люди возлюбили грех больше, нежели Бога, — подчеркнул Блаженнейший владыка. — Или как сказал Спаситель, возлюбили мамону больше, нежели Бога, а человек не может любить и Бога, и мамону — он или одного будет любить, а другого ненавидеть, или наоборот. И в этом случае жители Гергесинской земли возлюбили больше мамону, нежели Бога».

Его Блаженство рассказал, что разводить свиней для иудея считалось греховным делом, но они ради прибыли это делали.

«Господь не случайно позволили демонам войти в свиное стадо, этим самым Он обличил их в грехе. И, чтобы Спаситель, войдя к ним, не уничтожил остальные стада, они решили отказаться от Бога, — продолжил Митрополит Онуфрий. — Вот до чего доводит человека любовь к богатству — он отвращается, отвергается и отрицается от Бога».

По слову Предстоятеля, именно поэтому мы должны всегда Бога ставить на первое место.

«Чтобы не было в жизни, как бы нам не приходилось поступать, решать свои проблемы, мы должны всегда задать себе вопрос — не оскорбит ли это Бога? Согласно ли это з Божьими заповедями? И тогда принимать решение. Это будет правильно и так нужно делать, чтобы не уподобляться тем, которые свиней поменяли на Бога».

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал, чем отличается вера сердца и ума.