Популярный автоблогер ZPSanek выиграл округ у соратника Порошенко

Популярный автоблогер ZPSanek выиграл выборы в Верховную Раду по 169-му харьковскому округу. Как выяснили журналисты «Фразы», Александр Куницкий шел на выборы от «Слуги народа».

По предварительным данным он набирает 48,23%, обходя своего конкурента, соратника экс-президента Петра Порошенко Александра Грановского, у которого пока 15,57% голосов.

Текущие результаты по округу:

Как писала «Фраза», ранее ZPSanek показал, как на Буковине полицейский пытался съесть взятку и убежать от водителя.

Также в Сети появилась информация о взятках в БПП. Во фракции все опровергают.

Кроме этого, СМИ нашли у юристов нардепа Грановского одиозные судебные дела.