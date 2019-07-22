Партия «Слуга народа» предварительно берет 120 из 199 мажоритарных округов

ЦИК продолжает подводить итоги выборов Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», по спискам и по мажоритарным округам побеждает «Слуга народа».

По предварительным данным партия президента Владимира Зеленского может взять сразу 120 из 199 мажоритарных округов.

Ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область 3 из 8, Волынская область 1 из 5, Днепропетровская область 16 из 17, Донецкая область 0 из 10, Житомирская область 6 из 6, Закарпатская область 1 из 6, Запорожская область 7 из 9, Ивано-Франковская область 4 из 7, Киевская область 7 из 9, Кировоградская область 4 из 5, Луганская область 0 из 6, Львовская область 2 из 12, Николаевская область 6 из 6, Одесская область 9 из 11, Полтавская область 5 из 8, Ровенская область 4 из 5, Сумская область 4 из 6, Тернопольская область 1 из 5, Харьковская область 12 из 14, Херсонская область 4 из 5, Хмельницкая область 2 из 7, Черкасская область 3 из 7, Черновицкая область 4 из 4, Черниговская область 2 из 6, Киев 13 из 13.

Как писала «Фраза», «Слуга народа» не смогла победить лишь в трех областях.