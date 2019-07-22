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Выборы Верховной Рады: «Слуга народа» не смогла победить лишь в трех областях

Выборы Верховной Рады: «Слуга народа» не смогла победить лишь в трех областях

ЦИК продолжает подводить итоги выборов Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным, «Слуга народа» побеждает по всей стране за исключением трех областей.

Партия президента Владимира Зеленского не занимает первую позицию лишь в Луганской, Донецкой и Львовской областях.

В Луганской и Донецкой областях первое место берет «Оппозиционная платформа – За жизнь», а во Львовской области первое место пока занимает «Голос».

Как писала «Фраза», ЦИК обработала треть протоколов.

Сообщалось, что явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.

Тэги: политика, новости Украины, Выборы-2019, Слуга народа

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