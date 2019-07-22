Выборы Верховной Рады: партия Зеленского берет Киев

ЦИК продолжает подводить итоги выборов Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным, «Слуга народа» выиграла все мажоритарные округа в Киеве.

Партия президента Владимира Зеленского по промежуточным данным берет все тринадцать округов в столице.

Также «Слуга народа» занимает первое место в Киеве на всех округах №№211-223.

Список потенциальных народных депутатов от Киева выглядит следующим образом:

Как писала «Фраза», ЦИК обработала треть протоколов.

Сообщалось, что явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.