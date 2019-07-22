Выборы Верховной Рады: ЦИК обработала треть протоколов

ЦИК продолжает обработку протоколов выборов Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», уже известно, как проголосовали 33,79% украинцев.

Лидирует «Слуга народа», которая набирает 42,15%.

Вторым идет «Оппозиционная платформа – За жизнь», у нее 12,7%, а третья – «Европейская Солидарность» – 8,72%.

Также проходят в новый парламент ВО «Батькивщина» – 8,17% и «Голос» – 6,41%.

Не дотягивают до проходного барьера Радикальная партия Олега Ляшко – 3,96, «Сила и Честь» – 3,73%, «Оппозиционный блок» – 3,22%, ВО «Свобода» – 2,34% и «Партия Шария» – 2,23%.

Как писала «Фраза», явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.