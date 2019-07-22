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Зеленский намекнул, что новым премьером может стать… Вакарчук

Зеленский намекнул, что новым премьером может стать… Вакарчук

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это после оглашения первых данных экзитполов.

Социологи предрекают, что партия «Голос» проходит в новую Верховную Раду.

Владимир Зеленский сказал в прямом эфире: «Наша инициатива к Святославу Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору. Вопрос по поводу премьера Святослава Вакарчука – это вопрос к нему, потому что это большая ответственность».

Как писала «Фраза», появились первые данные экзитполов.

Тэги: политика, Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, новости Украины

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