Выборы в Верховную Раду: украинцы показывают очень низкую явку

Выборы народных депутатов в Украине проходят при очень низкой явке. Как выяснили журналисты «Фразы», данные об активности украинцев на избирательных участках публикует ЦИК.

Уже известная явка на 16-00 по 190 из 198 округов. Она составляет всего 36,55%.

Для сравнения, уже на 15-00 явка во втором туре президентских выборов 21 апреля была 45,21%.

Активнее всех пока голосуют Черниговская, Полтавская и Хмельницкая области.

Хуже всего с явкой обстоят дела в Черновицкой области и на Закарпатье.

Как писала «Фраза», Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» не повторил.

Ранее одиозный спикер Парубий опозорился прямо на избирательном участке.