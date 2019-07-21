Главные новости за 20-21 июля 2019 года

В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. В воскресенье, 21 июля, ровно в 8-00 в Украине стартовали досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы избирают новый парламент по смешанной системе ‒ часть кандидатов в депутаты идет по партийным спискам, а часть ‒ как мажоритарщики по одномандатным избирательным округам.

Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» не повторил. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду. Глава государства прибыл на избирательный участок вместе с первой леди.

На главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прямо на избирательном участке ввязался в словесную перепалку с возмущенной женщиной-пенсионеркой. «Разговор по душам» был зафиксирован на камеру очевидцами.

У Зеленского уже определились с кандидатурой спикера будущей Рады, ‒ росСМИ. В президентской партии «Слуга народа» уже определились с кандидатурой председателя будущего парламента. Об этом сообщило российское агентство РБК со ссылкой сразу на три источника, близких к избирательному штабу политсилы.

В зоне ООС прямо в день выборов погибли украинские военные. В зоне АТО/ОСС погибли двое украинских военнослужащих. Бойцы напоролись на мину, «заботливо» оставленную неизвестными.

Ломаченко провел «дуэль взглядов» со своим ближайшим соперником. Прославленный украинский боксер Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) побывал в Лондоне, где провел т. н. «дуэль взглядов» со своим следующим соперником ‒ британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Боксеры вышли в ринг перед поединком Диллиана Уайта против Оскара Риваса.

В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве. В сети появилось видео «лобового» столкновения двух легковых автомобилей, которое произошло в районе столичного рынка «Юность». Момент смертельной аварии был зафиксирован на видеорегистратор, установленный в проезжающей мимо машине.

В Питере дагестанец порезал ножом украинских инвалидов. В российском городе Санкт-Петербурге уроженец Дагестана набросился с ножом на двоих граждан Украины, имеющих инвалидность. Резонансный инцидент произошел на станции «Пушкинская» Кировско-Выборгской линии метрополитена.