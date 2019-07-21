Выборы в Верховную Раду: появились первые данные экзитполов

По завершении в 20-00 воскресенья, 21 июля, дня голосования на выборах народных депутатов появились первые результаты экзитполов. Как выяснили журналисты «Фразы», украинцев опрашивали на выходе из избирательных участков.

Предварительные данные экзитполов парламентских выборов обновляются.

Свои данные предоставили сразу несколько компаний.

Информация обновляется.

«Фраза» пристально следит за подсчетом голосов украинцев в ЦИК.

Как писала «Фраза», в Украине завершились парламентские выборы: кто победил?