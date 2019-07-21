В Украине завершились парламентские выборы: кто победил?

В 20-00 воскресенья, 21 июля, в Украине завершились парламентские выборы. Как выяснили журналисты «Фразы», граждане нашей страны могли избрать народных депутатов начиная с 8-00.

Стоит напомнить, что в бюллетене по многомандатным округам было 22 партий.

По результатам голосования в Верховную Раду Украины пройдут 425 народных депутатов.

Всего в выборах на округах приняли участие 3038 кандидат, в том числе по избирательным спискам 2746 кандидатов, из которых 212 попадут в парламент.

«Фраза» пристально следит за подсчетом голосов в ЦИК.

Как писала «Фраза», Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» не повторил.