Одиозный спикер Парубий опозорился прямо на избирательном участке

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий оконфузился на всю страну, посетив участок для голосования. Как выяснили журналисты «Фразы», пока еще действующий спикер... забыл взять с собой документ, без которого исполнить свой гражданский просто невозможно.

Как передает «Сегодня» со ссылкой на «Еспресо.TV», на этапе проверки по списку избирателей и получения бюллетеня для голосования, Парубий «внезапно» узнал, что оставил дома свой паспорт.

В результате председатель парламента попросил своих помощников «сгонять» за документом, а сам остался ждать на участке.

Как писала «Фраза», Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» уже не повторил.

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