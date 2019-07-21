В зоне ООС аккурат в день выборов погибли украинские военные

В воскресенье утром, 21 июля, в зоне АТО/ОСС погибли двое украинских военнослужащих. Как выяснили журналисты «Фразы», бойцы напоролись на мину, «заботливо» оставленную неизвестными.

Как передает пресс-служба Операции объединенных сил, трагедия произошла приблизительно в 8-25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье (Луганская область).

В результате взрыва двое бойцов скончались на месте, а еще двое ‒ получили ранения.

«Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья ‒ удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов!» ‒ говорится в сообщении.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы избирают новый парламент по смешанной системе ‒ часть кандидатов в депутаты идет по партийным спискам, а часть ‒ как мажоритарщики по одномандатным избирательным округам.